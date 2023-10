Seine-Maritime. Au Havre, il conduisait une voiture volée et maquillée

Lundi 2 octobre, en milieu d'après-midi, une patrouille de la brigade spécialisée de terrain (BST) a contrôlé le conducteur d'une Peugeot 3008, rue Florimont Laurent au Havre (Seine-Maritime).



Au fil des vérifications, les policiers ont constaté diverses infractions liées au véhicule : la carte grise était toujours au nom de l'ancien propriétaire, le coupon d'assurance correspondait à une autre voiture et la plaque d'immatriculation était plus que douteuse.



Des investigations plus poussées ont permis également de constater que le numéro de moteur avait été limé et d'établir que le véhicule avait été volé et maquillé.



Pour sa défense, le conducteur, un homme de 29 ans, a déclaré dans un premier temps avoir acheté la Peugeot il y a deux moi, sans autre explication. En attendant, il a été placé en garde à vue pour recel de vol.