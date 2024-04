Seine-Maritime. Agés de 14 et 15 ans, ils agressent et dévalisent deux ados de 13 ans à Mesnil-Esnard

Deux jeunes garçons de 13 ans ont été agressés et dévalisés par un groupe de petites frappes âgé de 14 et 15 ans. Les faits se sont déroulés ce lundi 1er avril, vers 16 heures, à proximité du complexe sportif Pierre-de-Coubertin à Mesnil-Esnard, dans l'agglomération rouennaise.



Les agresseurs sont parvenus à dérober leur téléphone portable et un K-way rouge, sous la menace d'une bombe lacrymogène et après les avoir encerclés et giflés copieusement.