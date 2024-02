Seine-Maritime. A Dieppe, la victime prend des coups de couteau et envoie ses agresseurs à l'hôpital

Présentant des blessures sans gravité, la victime a refusé l'intervention des sapeurs-pompiers. Lors du dépôt de plainte au commissariat, ce Dieppois de 38 ans a pu fournir aux policiers le signalement de ses agresseurs.



Légèrement blessés lors de la bagarre, les mis en cause ont été interpellés un peu plus tard, aux alentours de 19h30, au centre hospitalier de Dieppe où ils s'étaient rendus en consultation. Les deux hommes, âgés de 36 et 43 ans, domiciliés à Dieppe, ont été placés en garde à vue pour violences volontaires aggravées.



Une enquête a été ouverte par la police afin de faire toute la lumière sur cette affaire.