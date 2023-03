Seine-Maritime. 600 balles de paille parties en fumée à Envermeu

Six-cents balles de pailles stockées à l'air libre au milieu d'un champ sont parties en fumée dans la soirée de samedi 18 mars au lieu-dit Fond de Torqueville à Envermeu (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 22 heures. Ils sont parvenus à contrôlé le feu au moyen d’une lance à incendie, et dispersé à l’aide d’un engin mécanique par l’exploitant agricole.



L’intervention a duré plusieurs heures et n’a pas eu d’impact sur l’exploitation, précise le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis76).