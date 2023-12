Seine-Maritime : 500 policiers et gendarmes ainsi que 600 pompiers mobilisés pour le réveillon

Le réveillon du Nouvel An est placé sous haute surveillance, en Seine-Maritime. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour que la nuit du dimanche 31 décembre au 1er janvier 2024 se déroule dans les meilleures conditions. À cet effet, plus de 500 policiers et gendarmes et plus de 600 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés.



« Dans le contexte du plan Vigipirate porté au niveau « Urgence attentat », la période de fêtes de fin d’année peut s’accompagner de risques, tant en matière de sécurité publique que sanitaire, et aussi routière », analyse le préfet,



Ce dispositif sera particulièrement renforcé dans les centres urbains, notamment dans les agglomérations de Rouen et du Havre.