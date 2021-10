Seine-Maritime : 500 élèves d'un collège du Tréport évacués à cause d'une odeur suspecte

A leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers et l'équipe médicale prennent en charge 16 collégiens et 2 enseignants qui se plaignent d'irritation des voies aériennes et oculaires. Aucune des victimes n'est transportée à l'hôpital.



L'établissement est évacué par précaution. Les collégiens sont rassemblés dans une salle polyvalente et le réfectoire.



Parallèlement, les sapeurs-pompiers procèdent à des reconnaissances et à des mesures dans tout l'établissement. Il est rapidement établi qu'« il s'agissait d'un phénomène cause par un jet de bombe lacrymogène retrouvée dans une salle de classe », relatent les secours.



Après la levée de doute, le collège a pu reprendre un fonctionnement normal.



L'intervention a mobilisé quand même 40 sapeurs pompiers avec 25 engins, essentiellement des véhicules de secours aux victimes (VSAV).