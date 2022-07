Seine-Maritime : 5 ha de récolte et un engin agricole détruits par un incendie à Crosville-sur-Scie

Un engin agricole et cinq hectares de récolte ont été détruits dans un incendie ce lundi 11 juillet, en fin d’après-midi en Seine-Maritime.



Le feu s’est déclaré, vers 17 heures, dans un champ d’une superficie d’environ 5 hectares de récolte, situé route de la Plaine Commune à Crosville-sur-Scie.



L’action des 21 sapeurs-pompiers mobilisés avec 8 engins a consisté à stopper la propagation des flammes et à circonscrire au plus vite le sinistre.



L’origine du départ de feu est ignorée.