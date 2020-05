Seine-Maritime : 27 voitures dégradées dans le parking de la Cathédrale à Rouen

Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les auteurs de dégradations commises ce week-end dans le parking de la Cathédrale, place de la Haute-Vieille-Tour à Rouen. Vingt-sept véhicules ont été dégradés sur les trois niveaux du parking et trois extincteurs ont été vidés de leur contenu.



Les faits ont été constatés dimanche matin, mais ils auraient été commis dans la nuit entre 3 et 6 heures. Les policiers ont procédé à des investigations de police technique et scientifique (recherche de traces et indices).



La vidéo-surveillance du parking, en cours d’exploitation, devrait permettre aux enquêteurs de recueillir de précieux éléments pouvant les amener à identifier et interpellés les vandales.