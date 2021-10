Seine-Maritime : 184 et 178 km/h pour deux motards contrôlés sur la rocade de Saint-Valery-en-Caux

Les forces de l’ordre sont particulièrement vigilantes sur les routes que ce soit en Seine-Maritime ou dans l’Eure. La vitesse excessive est toujours une des principales causes des accidents graves et mortels impliquant des motos, « d’autant plus avec cette arrière saison favorable », remarque un officier de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la gendarmerie de Seine-Maritime.



Pas plus tard que jeudi, un motard de 52 ans a trouvé la mort près de chez lui, à Préaux, dans l’agglomération rouennaise, dans un accident mettant en cause également une voiture.