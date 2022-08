Sécurité routière en Seine-Maritime : policiers et gendarmes s'invitent sur les routes ce week-end

Tous les moyens de transport sont concernés. Mais 44% des décès enregistrés en 2022 concernent des piétons, des cyclistes, des cyclomotoristes et phénomène nouveau des utilisations de trottinettes électriques.



Face à cet enjeu de sécurité routière, Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Maritime, indique avoir « donné instruction aux forces de l’ordre de poursuivre et d'intensifier les contrôles dans les secteurs et les axes les plus exposés, en ciblant les dates et les créneaux horaires adaptés ».



Ainsi, depuis le début de la période estivale, policiers et gendarmes ont mené quelque 119 opérations destinées à dépister les conduites sous alcool ou stupéfiants.



Par ailleurs, 127 opérations de contrôle de vitesse ont été mises en place sur les routes de la Seine-Maritime.



Bilan : 10 129 infractions ont été relevées dont 4 199 infractions graves « génératrices d’accidents » . 598 conducteurs ont été sanctionnés sur le champ avec la rétention de leur permis. Dans plus d'un millier de cas, les forces de l'ordre ont eu recours à l'immobilisation du véhicule.