Sécurité publique : 33 nouveaux policiers en Seine-Maritime et 19 dans l'Eure attendus en septembre

8 dans la circonscription de sécurité publique de Vernon

5 dans la circonscription de sécurité publique de Val-de-Reuil

6 dans la circonscription de sécurité publique d'Évreux

« Ces effectifs permettront notamment de renforcer la présence des policiers dans l'espace public et de lutter fermement contre la délinquance.» (préfecture de Seine-Maritime)

Dans le département voisin de l'Eure, ce sont 19 nouveaux postes qui sont annoncés :Le renforcement du nombre de policiers dans ces deux départements normands s'inscrit dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI) destinée à la création de 8 500 postes de policiers et de gendarmes jusqu'en 2027 en plus des 10 000 postes créés au cours des cinq dernières années.« Cette augmentation significative du nombre de policiers et de gendarmes, souhaitée par le Président de la République et complétée par une évolution inédite des moyens matériels et le développement de nouvelles technologies, permettra de renforcer encore davantage la sécurité des Français », souligne la préfecture de région.