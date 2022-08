Sécheresse et incendies dans l'Eure : la préfecture appelle à la responsabilité de chacun

Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont encore, aujourd'hui vendredi, fortement sollicités sur le front des incendies. Sur les 28 interventions qu'ils ont été amenés à faire, 11 concernent des feux d'espaces naturels liées à la sécheresse et à la canicule et qui mobilisent 130 pompiers, soit la moitié des 267 de garde ou d'astreinte.



L'Eure, comme d'autres départements, connaît actuellement une période de sécheresse impliquant un risque extrême de feux touchant plus particulièrement les bois, sous-bois ou champs agricoles. Et ce risque s’accentue encore avec les fortes chaleurs.