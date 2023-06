Sécheresse dans l'Eure : premières restrictions d'eau et 23 communes en alerte renforcée

Le préfet de l'Eure avait déjà donné l'alerte il y a quelques jours quant à la situation particulièrement préoccupante des nappes et cours d'eau dans le département due à la sécheresse. Comme prévu, lors du comité ressource en eau, réuni ce mardi 13 juin, Simon Babre a annoncé et détaillé les mesures de restriction des usages de l'eau qui vont entrer en vigueur dans les prochaines heures.



Ces mesures concernent les particuliers, les collectivités, les industriels et les agriculteurs. Elles incluent des interdictions d'arrosage des jardins et d'irrigation des cultures de 11h00 à 18h00, l'autorisation du lavage des véhicules uniquement en station de lavage avec des appareils à haute pression ou des rouleaux munis d'un système de recyclage, et l'interdiction de remplir les piscines.



Le niveau d'alerte renforcée activé dans le secteur de l'Eure aval correspond au deuxième niveau de restriction, avec des horaires d'interdiction d'arrosage et d'irrigation étendus de 9h00 à 20h00.