Scènes de pillages et de violences en Seine-Maritime : la préfecture annonce 40 interpellations

Troisième nuit de violences en Seine-Maritime. Plus particulièrement dans les agglomérations de Rouen et du Havre.



Pour faire face à la situation, quelque 280 policiers et gendarmes ainsi que 360 sapeurs-pompiers ont été engagés cette nuit de vendredi à samedi. Ces moyens ont « permis de contenir les risques pour les personnes et les biens et d’enregistrer un bilan moins lourd que la nuit précédente », observe la préfecture ce matin, qui fait état d'un policier blessé lors d'une intervention à Fécamp..