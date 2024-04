Scène de terreur à Cléon : un couple de nonagénaires attaqué par un voleur cagoulé et armé

Une scène particulièrement violente : le malfaiteur traîne le vieil homme jusqu’à la chambre où dort son épouse âgée de 92 ans. Pour le contraindre à dévoiler où sont cachés l’argent et sa carte bancaire, il le menace avec son couteau et le frappe.



L’individu obtient finalement ce qu’il demande : il dérobe 150€ en espèce, des bijoux et plusieurs armes, dont certaines de collection, et prend la fuite.