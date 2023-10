Sauvetage d’une brebis tombée dans un trou à Angiens: des équipes spécialisées mobilisées

En raison de la spécificité de l’intervention, des équipes spécialisées, l’une en milieux périlleux et l’autre en Sauvetage appui et recherche ont été appelées à la rescousse pour sortir délicatement l’animal du trou, sans le blesser. La remontée s'est terminée vers 11h45 sans encombre, en présence d'un vétérinaire. La brebis est indemne, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Dix-huit sapeurs-pompiers et huit enont été engagés.



Afin de facliter les opérations, la gendarmerie a coupé temporairement la circulation sur la route (D4) qui passe à proximité.