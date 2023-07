Sans permis, il emboutit la clôture d'une maison après un refus d'obtempérer près d'Evreux

En patrouille cette nuit de lundi à mardi à Gravigny (Eure), un équipage de police secours du commissariat d'Evreux a remarqué un véhicule dont un feu arrière ne fonctionnait pas, motif du contrôle.



Les gardiens de la paix ont fait signe au conducteur de s'arrêter. Ce dernier a alors refusé d'obtempérer et a pris la fuite en direction d'Aviron. Les forces de l'ordre, lancées à sa poursuite, ont constaté un peu plus loin que l'automobiliste venait de perdre le contrôle de sa voiture et de terminer sa course dans la clôture d'une maison.