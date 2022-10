Sans permis de conduire, un motard percute une fillette à vélo et prend la fuite, près de Rouen

Les faits se sont produits jeudi 27 octobre, en milieu d'après-midi, rue du Port à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Un père et ses deux enfants, âgés de 9 et 13 ans, traversaient la rue sur un passage réservé aux piétons, au niveau de la Voie universelle des Droits de l'Homme.



A cet instant, une moto remontant la file de voitures a surgi et percuté la fillette de 9 ans qui était à vélo. La petite victime, heureusement casquée, a été blessée au visage et à un genou. Elle a été transportée à l'hôpital des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.