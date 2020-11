Sainte-Adresse : un corps sans vie découvert dans un appartement ravagé par le feu

Lors de la reconnaissance des lieux, les sapeurs-pompiers ont découvert dans les décombres un corps calciné, relate un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76). Il pourrait s’agir de la personne qui occupait cet appartement.



Le médecin du SMUR a délivré un certificat de décès avec obstacle médico-légal. Des constatations de police technique et scientifique ont été effectuées par le service régional d’identité judiciaire (SRIJ) et une enquête a été ouverte par le commissariat du Havre.



Les investigations devront établir formellement l’identité de la victime et déterminer l’origine de départ du feu.



L’intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers avec cinq engins.