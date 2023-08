Saint-Valéry-en-Caux : inondés, trois magasins du centre commercial décalent leur ouverture

Le centre commercial Leclerc de Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime) a dû reporter de quelques heures son ouverture ce jeudi 24 août. Victime d'une inondation aux environs de 8 heures, suite à un gros orage, trois magasins, dont l'hypermarché, sur les quinze que compte la galerie marchande, se sont retrouvés dans plus d'un centimètre d'eau.



La situation a nécessité l'intervention de neuf sapeurs-pompiers équipés d'engins de pompage et d'assèchement. Un opticien et un magasin de bricolage asséchés ont pu ouvrir leurs portes à 10 heures, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). L'hypermarché était quant à lui toujours en cours d'assèchement par les sapeurs-pompiers et le personnel de l'enseigne, en fin de matinée. Le magasin Leclerc devait ouvrir au public pour midi.