Saint-Etienne-du-Rouvray : il tranche la gorge de son beau-frère après une dispute avec sa concubine

Les premières déclarations des protagonistes permettent aux policiers d'établir le déroulement des faits.



Au départ, une dispute aurait éclaté entre le mis en cause et sa compagne, au cours d'une soirée bien arrosée. Se sentant menacée, la femme a appelé son frère à l'aide en lui demandant de venir chez elle pour tenter de régler ce différend de couple. Mais la tentative de « conciliation » a rapidement dérapé : le concubin s'est emparé d'un couteau et en a porté un coup à son beau-frère au niveau de la gorge. Les jours de la victime ne seraient pas en danger.



Le compagnon a été placé en garde à vue pour "violences volontaires avec arme en état d'ivresse".