Saint-Étienne-du-Rouvray : deux appartements détruits par le feu, aucune victime n’est à déplorer

Ce matin, peu avant sept heures, les sapeurs-pompiers étaient toujours sur les lieux et procédaient au déblaiement et dégarnissage des parties brûlées.



Les deux appartements impactés sont détruits, indique le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis).



L’intervention aura mobilisé trente sapeurs-pompiers ainsi qu’une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation de Rouen (SMUR).



