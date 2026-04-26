Saint-Aubin-lès-Elbeuf : un feu de moto enfume un immeuble en pleine nuit

Au total, 18 sapeurs-pompiers ont été engagés avec six engins. Un groupe d’exploration longue durée du Sdis76 a également été mobilisé.



Les secours ont procédé à des reconnaissances dans l’immeuble, à la ventilation du parking ainsi que des appartements, puis à des relevés atmosphériques dans les logements et les espaces communs. Les mesures effectuées se sont révélées non significatives.



Aucune victime ni aucun blessé ne sont à déplorer.



Une enquête a été ouverte par les services de police, afin d'établir l'origine du feu.