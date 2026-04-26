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Saint-Aubin-lès-Elbeuf : un feu de moto enfume un immeuble en pleine nuit

SEINE-MARITIME


Dimanche 26 Avril 2026 - 08:53

Un feu de moto dans un parking souterrain a provoqué un important dégagement de fumée dans un immeuble de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, ce dimanche matin. Dix-huit sapeurs-pompiers sont intervenus.




Le feu de moto a provoqué le dégagement d'une épaisse fumée dans le parking et les parties communes de l'immeiuble - Illustration © Adobe Stock
Le feu de moto a provoqué le dégagement d'une épaisse fumée dans le parking et les parties communes de l'immeiuble - Illustration © Adobe Stock
Un incendie survenu dans un parking souterrain a mobilisé les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, ce dimanche matin, peu avant 4h45, rue Hedouin-Heullant à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Il s'agissait d'un feu de moto signalé dans le sous-sol d’un immeuble d’habitation.

Le deux-roues était stationné dans le parking situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment de trois étages. Le feu avait été maîtrisé avant l’arrivée des secours, mais il avait provoqué un important dégagement de fumée dans les parties communes et déclenché plusieurs détecteurs avertisseurs de fumée.

Ventilation des logements

Au total, 18 sapeurs-pompiers ont été engagés avec six engins. Un groupe d’exploration longue durée du Sdis76 a également été mobilisé.

Les secours ont procédé à des reconnaissances dans l’immeuble, à la ventilation du parking ainsi que des appartements, puis à des relevés atmosphériques dans les logements et les espaces communs. Les mesures effectuées se sont révélées non significatives.

Aucune victime ni aucun blessé ne sont à déplorer.

Une enquête a été ouverte par les services de police, afin d'établir l'origine du feu.




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