« Run sauvage » à Tourville-la-Rivière : conducteurs interpellés et véhicules en fourrière

Cinq adeptes de "runs" seront jugés le 18 décembre prochain en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Interpellés dans la soirée du vendredi 2 juin sur le parking de la zone commerciale Carrefour à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) les mis en cause âgés entre 20 et 24 ans ont reconnu qu'ils se livraient ce soir-là, devant quelque 200 spectateurs, à des courses de vitesse, dérapages et autres accélérations au volant de leur voiture.



Depuis plusieurs années, les services de police font la chasse à ces rassemblements automobiles sauvages qui mettent, selon eux, potentiellement en danger aussi bien les pratiquants eux-mêmes que les spectateurs.