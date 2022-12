Routes glissantes : un mort dans l'Eure et plusieurs accidents en Seine-Maritime

Un carambolage est également intervenu un peu plus tard sur l’autoroute A13 à hauteur de Oissel (Seine-Maritime) dans le sens Paris - Caen. Huit véhicules ont été impliqués, selon une information de Bison futé. Les sapeurs-pompiers font état de huit impliqués, dont un blessé léger.



Sur l’autoroute A29, entre la Somme et la Seine-Maritime, les conditions de circulation ont été rendues particulièrement difficiles à cause des chaussées verglacées et des opérations de salage mises en place sur une cinquantaine de kilomètres, entre Saint-Germain-sur-Eaulne et Pont de Metz.