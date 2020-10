Rouen : une remorque renversée au rond-point de Madagascar, circulation très perturbée

La circulation est très fortement perturbée sur la N1338, ce lundi matin, depuis 10 heures, au niveau du rond-point de Madagascar entre le pont Flaubert et la SudIII, à Rouen (Seine-Maritime).



La remorque d’un camion transportant une bonne chargée de rouleaux de plastique s’est couchée dans le rond-point, dans des circonstances ignorées.



Aucun blessé dans l’accident mais de fortes répercussions de la circulation sur le pont Flaubert et dans tout le secteur.



La remorque a été relevée par une entreprise de dépannage et le trafic devrait reprendre son cours normal après le nettoyage de la chaussée, aux alentours de midi.