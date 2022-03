Rouen : une jeune femme menace de se jeter dans la Seine depuis le pont Boieldieu

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce lundi vers 16 heures pour porter assistance à une jeune femme qui menaçait de se jeter dans la Seine depuis le pont Boieldieu à Rouen.



A l’arrivée des secours, la victime, saine et sauve, avait été récupérée par les policiers avant qu’elle ne mette sa menace à exécution. Elle a été prise en charge par l’équipe sanitaire du service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) et transportée en urgence relative au CHU de Rouen pour un examen psychologique .



L’intervention a mobilisé 8 sapeurs dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique.