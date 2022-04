Rouen : une enseigne de transfert d’argent braquée par deux malfaiteurs à Saint-Sever

Elle est spécialisée dans les transferts d’argent : l’enseigne Muliservices située 2, allé Marcel-Dupré à Rouen-Saint-Sever (Seine-Maritime) a été braquée jeudi vers 18 heures par deux individus.



Les malfaiteurs, dont un exhibait une arme de poing, ont fait irruption dans les locaux après avoir cassé une porte accédant au bureau où se trouvait une employée et une cliente, âgées respectivement de 35 et 36 ans.



Les auteurs se sont emparés du contenu de la caisse, soit quelques centaines d’euros, et ont dérobé le téléphone portable de la cliente. Ils ont ensuite pris la fuite en direction de la rue du Mail, sans être inquiétés.