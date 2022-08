Rouen : un homme tabassé en pleine nuit, ses agresseurs sont en garde à vue

Pour avoir voulu s'interposer aux agresseurs d'un passant, un homme de 41 ans a été passé à tabac par un groupe de jeunes, cette nuit de mercredi à jeudi.



Les faits se sont déroulés un peu avant minuit à Rouen. Police secours est informée qu'une agression vient de se produire rue Louis-Ricard, près de la place du général-de-Gaulle. Une patrouille se rend sur place et, à son arrivée, constate la présence d'un homme blessé au visage.



Des témoins de l'agression confirment les déclarations de la victime quant au déroulement des faits et précisent que les agresseurs, six hommes, ont pris la fuite en directeur de l'hôtel de ville.