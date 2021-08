Rouen : un homme ivre menace les passants dans la rue puis les policiers avec un couteau

Des passants ont été pris à partie dans la rue et menacés par un homme ivre, très excité et armé d’un couteau.



Les faits se sont produits dimanche 29 août, dans la soirée, rue de Banneville à Rouen. Un équipage de la brigade anticriminalité a été dépêché sur place et a remarqué en arrivant que l’homme s’en prenait précisément à un passant.