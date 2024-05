Rouen : trois suspects interpellés après un parachutage dans la maison d’arrêt

A la vue des policiers, les trois suspects ont pris la fuite en courant. Ils ont été rapidement rattrapés et interpellés. Il s’agit de trois jeunes âgés de 17, 19 et 20 ans domiciliés à Canteleu et Rouen.



Le plus jeune, qui avait balancé l’objet, était en possession dans son sac d’une catapulte et de papier cellophane. Sur le plus âgé un morceau de résine de cannabis a été découvert.



Ils ont été placés en garde à vue.