Rouen : trois habitants de l’Eure interpellés après avoir parachuté des colis dans la cour de la prison

Le véhicule suspect a été intercepté au moment où il repartait par les forces de l’ordre. Les trois occupants, tous originaires de communes proches de Pacy-sur-Eure (Eure) ont été contrôlés.



Le passager avant, âgé de 21 ans, a reconnu avoir balancé les paquets qui contenaient de la nourriture et 30 grammes de résine de cannabis. Il a été interpellé et placé en garde à vue.



Les deux autres, le conducteur âgé de 30 ans et le passager arrière âgé de 16 ans ont également été auditionnés.