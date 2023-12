Rouen : restrictions de circulation sur le pont Flaubert dès ce lundi soir et durant quatre nuit d'affilée

La RN1338 et le pont Auguste Flaubert à Rouen sont fermés ce lundi soir et pour la durée de la nuit. Des travaux d’entretien sont réalisés de nuit sur l'ouvrage qui enjambe la Seine entre la rive droite et rive gauche.



Le chantier va durer du lundi 4 au vendredi 8 décembre et générera des perturbations et restrictions au niveau de la circulation dans les deux sens, entre 21 heures et 6 heures.



• Du 4 au 6 décembre : la circulation sera fermée de nuit dans le sens rive gauche – rive droite.

• Du 6 au 8 décembre : la circulation sera fermée de nuit dans le sens rive droite – rive gauche.



Une déviation est mise en place pour le franchissement de la Seine par le pont Guillaume le Conquérant.