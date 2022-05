Rouen : recherché, l’auteur de deux vols de téléphones croise la route des policiers…

Le hasard fait parfois bien les choses : en partant de Petit-Quevilly, les gardiens de la paix croisent rue Jean-Jaurès un homme au guidon d’un vélo électrique et sac sur le dos : la description correspond en tout point à celui signalé par les victimes.



Les fonctionnaires descendent de leur véhicule et se mettent en travers de sa route pour l’intercepter. Mais le suspect fonce sur l’un d’eux qui doit alors s’écarter pour ne pas être percuter. Cependant, ce dernier parvient à saisir le blouson du cycliste et à l’entraîner au sol avec lui.