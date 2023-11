Rouen : photographiés par un témoin, deux roulottiers sont retrouvés et interpellés

Deux voleurs à la roulotte sont tombés dans le filet de la police, samedi 11 novembre, à Rouen (Seine-Maritime). En début d’après-midi, un témoin contacte le 17 (police secours) et déclare avoir vu deux individus en train de fracturer une BMW stationnée rue de Campulley dans le secteur de la gare SNCF à Rouen et s’enfuir à pied avec un ordinateur portable.



Ce témoin précise avoir pris des photos des voleurs avec son téléphone. Il fournit par ailleurs un signalement physique et vestimentaire très précis des deux hommes.