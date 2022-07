Rouen : les auteurs d’un vol à l’arraché retrouvés par la police grâce à la vidéoprotection

L’endroit étant équipé de caméras de vidéoprotection, les policiers ont pris attachent avec le centre de supervision urbain de la ville pour consulter les enregistrements. Une manière surtout d’obtenir la description des agresseurs filmés au moment des faits.



Une initiative qui sera couronnée de succès : les suspects ont été rapidement repérés et appréhendés rue Lafayette, sur la rive gauche, grâce toujours à la vidéo.



Les deux mineurs isolés, qui ont déclaré être âgés de 14 et 17 ans et sans domicile fixe, ont été déférés ce lundi devant un magistrat du parquet de Rouen, a l’issue de la garde à vue qui a été prolongée.