Rouen : les agresseurs de deux hommes, dont un frappé violemment à terre, en garde à vue

Un autre homme âgé de 20 ans a été également pris à partie par ces mêmes individus. Dans la bousculade, il a perdu ses lunettes et son téléphone portable, selon ses déclarations à la police.



La description physique et vestimentaire fourni par les victimes a permis aux policiers de retrouver rapidement les auteurs et de les interpeller. Il s'agit de trois jeunes majeurs, tous âgés de 18 ans et originaires de Grand-Couronne, Rouen et Petit-Quevilly. Ils ont été placés en garde à vue pour vol et violences volontaires en réunion.