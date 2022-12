Rouen : le voleur à la roulotte fait main basse sur un ordinateur portable, il est arrêté

L'attente des policiers va être rapidement récompensée : à 19h30, ils repèrent un homme qui force la porte d'un Nissan Qashqai, s'introduit à l'intérieur et dérobe un ordinateur portable. Le voleur est immédiatement interpellé, en flagrant délit.



Le mis en cause, âgé de 23 ans déclarant être sans domicile fixe, est trouvé porteur d'un téléphone portable dont la torche est (encore) allumée et de deux paires de ciseaux. Il a été placé en garde à vue pour vol avec dégradations.