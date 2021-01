Rouen : le métro à l’arrêt durant plusieurs heures après une inondation à la station Théâtre des Arts

Le métro de Rouen est à l’arrêt entre les stations Joffre-Mutualité et le Boulingrin. La rupture d’une canalisation d’eau est à l’origine de l’inondation constatée dans la nuit, vers 2 heures ce matin, dans la station souterraine du Théâtre des Arts où 25 cm d’eau ont été constatés (au niveau des rails) et dans le parking souterrain de l’Opéra.



Quatre-vingt-dix foyers ont par ailleurs été privés d’eau potable dans le secteur, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Le service des eaux a coupé la conduite d’alimentation et a procédé à des investigations afin de localiser la fuite.



Des navettes ont été mises en place jusqu’à la reprise progressive du trafic, en fin de matinée.