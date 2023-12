Rouen : le jeune sans permis provoque un accident matériel et prend la fuite

Le jeune homme conduisait sans permis une voiture non assurée quand il en a perdu le contrôle et a percuté le véhicule d’une sexagénaire.



L’accident est survenu, mercredi 27 décembre vers 20 heures, rue Jean-Philippe Rameau sur les Hauts-de-Rouen. Une Renault Clio, dont la vitesse n’est pas adaptée, vient emboutir une Peugeot 206. Il n’y a pas de blessé. Le conducteur et le passager du véhicule responsable de l’accident matériel prennent la fuite. Sans doute ont-ils des choses à se reprocher ?



Le conducteur de la Clio, âgé de 18 ans, reconnaît ne pas être titulaire du permis. Il est également dans l’impossibilité de présenter l’assurance de la voiture dont il est propriétaire. Des infractions au code de la route qui lui valent d’être interpellé en plus d’un défaut de maitrise et d’un délit de fuite.



Le passager, un rouennais de 17 ans, est également placé en garde à vue.