Rouen : la toiture d’un magasin désaffecté s’effondre partiellement sans faire de blessé

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce samedi 20 juin vers 18h30 avenue de Caen, sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime). Ils ont été informés qu’une partie de la toiture d’un magasin désaffecté s’était effondré, sans faire de victime.



Une équipe de sauvetage-déblaiement du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) a été engagée pour procéder à une reconnaissance et à l’évaluation du bâtiment et des répercussions possibles sur les constructions voisines.