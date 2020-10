Rouen : la préfecture prête à autoriser la foire Saint-Romain sous certaines conditions

Le 5 octobre, lors d'une réunion avec les forains et les représentants de la ville de Rouen, la préfecture avait clairement laissé entendre que dans le contexte épidémique actuel la question se posait d'un report de la foire.



Ce vendredi soir, la préfecture semble avoir assoupli quelque peu sa position. Elle se dit prête à autoriser la tenue de la Saint-Romain, prévue du 23 octobre au 22 novembre, à la seule exigence d'une série de mesures sanitaires spécifiques, en particulier la mise en place d'une jauge maximale de 1 000 visiteurs simultanément sur la site.



Ces mesures conviendront-elles aux forains ? La fédération des forains de France a d'ores et déjà appelé à une opération escargot sur l'autoroute A13 et à Rouen lundi matin.