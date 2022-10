Rouen : la police sensibilise les piétons et deux roues à la baisse de la luminosité

L'heure d'hiver approche. Dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra reculer les aiguilles de sa montre d'une heure, autrement dit à 3 heures il sera 2 heures. La luminosité va donc se réduire d'autant, surtout le matin.



C'est dans ce contexte que les services de la police nationale et municipale de Rouen ont mis en place une opération baptisée "visibilité" s'adressant plus particulièrement aux piétons, mais également aux cyclistes et adeptes de la trottinette.