Rouen : l’auteur d’un accident conduisait la voiture de son père sans permis et alcoolisé

​Lors des vérifications d’usage le mis en cause, âgé de 22 ans et domicilié au Petit-Quevilly, n’a pas été en mesure de présenter son permis de conduire pour la simple raison qu’il en est pas titulaire.



Soumis au dépistage d’alcoolémie, il est apparu également qu’il conduisait avec un taux proche de 2 g par litre de sang. Il a été interpellé et place en garde à vue pour conduite sans permis, sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de maîtrise.