Rouen : ivre et sans argent pour payer la course, elle agresse et blesse le chauffeur de taxi

Le taxi patiente. A son retour, la femme n'est toujours pas en mesure de payer la note. En revanche, elle exige de récupérer son classeur. Le chauffeur refuse. A cet instant, il reçoit un violent coup de coude au visage brisant ses lunettes et entraînant des saignements du nez. La cliente indélicate s'enfuit.



La description fournie par la victime permet aux policiers de la retrouver un peu plus tard dans les parties communes d'un immeuble : elle est ivre, titube et doit s'accrocher à la rambarde pour tenir debout.



Interpellée pour filouterie et violence volontaire en état d'ivresse,, elle a été placée en garde à vue. Le chauffeur de taxi devait déposer plainte dans la foulée.