Rouen : interpellé pour acte de cruauté, après avoir frappé son chien à coups de pied

Selon les déclarations de ces passants, l’animal, tenu en laisse, marchait a côté de son maître le long du trottoir quand ce dernier l’a bloqué contre un mur et l’a roué de coups. Ces témoins n’ont pas hésité alors à intervenir pour faire cesser ces violences. Après avoir neutralisé le mis en cause, ils l’ont maintenu au sol jusqu’à l’arrivée de la police.



L’homme, âgé de 29 ans et originaire de Besançon (Doubs) a été interpellé et placé en dégrisement (il était en état d’ébriété) avant de pouvoir être entendu par les enquêteurs.



L’animal qui présentait une plaie saignante à la gueule a été pris en charge par la brigade canine et transporté au refuge de la société normande de protection des animaux (SNPA).