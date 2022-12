Rouen : interpellé après avoir mis le feu dans un bâtiment abandonné

Mardi 20 décembre, en début d'après-midi, quatre individus ont été surpris par des policiers après avoir mis le feu dans un bâtiment abandonné de la rue Jean-Philippe Rameau sur les hauts de Rouen (Seine-Maritime).



Les suspects ont pris la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre, mais l'un d'entre eux, auteur de l'incendie, a été rattrapé et interpellé. Le jeune homme de 17 ans a reconnu avoir mis le feu au niveau du rez-de-chaussée afin de pouvoir entrer dans le bâtiment avec ses complices.



Les policiers ont retrouvé sur place deux bouteilles d'alcool à brûler et ont constaté que le feu avait noirci la façade métallique.



Le mis en cause a été placé en garde à vue dégradations par incendie.