Rouen : incendie en cours rue de la Rose, une victime incommodée par les fumées

Un incendie mobilise d’importants moyens de secours ce dimanche soir rue de la Rose, une rue perpendiculaire à la rue Saint-Hilaire à Rouen. Les sapeurs-pompiers sont intervenus juste avant 22 heures pour un feu de détritus accolés à une façade.



À leur arrivée, ils ont découvert un feu de détritus dans une cour intérieure, avec propagation à une façade en bois. L’extinction est en cours à l’aide d’une lance en soirée. Une personne, victime d’inhalation de fumées, a été prise en charge par les secours dans une ambulance.