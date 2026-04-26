Rouen : incendie en cours rue de la Rose, une victime incommodée par les fumées

Un incendie mobilise d’importants moyens de secours ce dimanche soir rue de la Rose, une rue perpendiculaire à la rue Saint-Hilaire à Rouen. Les sapeurs-pompiers sont intervenus juste avant 22 heures pour un feu de détritus accolés à une façade.
À leur arrivée, ils ont découvert un feu de détritus dans une cour intérieure, avec propagation à une façade en bois. L’extinction est en cours à l’aide d’une lance en soirée. Une personne, victime d’inhalation de fumées, a été prise en charge par les secours dans une ambulance.
À leur arrivée, ils ont découvert un feu de détritus dans une cour intérieure, avec propagation à une façade en bois. L’extinction est en cours à l’aide d’une lance en soirée. Une personne, victime d’inhalation de fumées, a été prise en charge par les secours dans une ambulance.
Éviter le secteur
Au total, vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec six engins. Les services de GRDF et d’Enedis sont également présents sur place.
Le bilan définitif n’était pas encore connu en fin d’intervention, des reconnaissances restant en cours. Les sapeurs-pompiers recommandent d’éviter le secteur le temps des opérations.
Le bilan définitif n’était pas encore connu en fin d’intervention, des reconnaissances restant en cours. Les sapeurs-pompiers recommandent d’éviter le secteur le temps des opérations.