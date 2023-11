Rouen : ils écument les boites aux lettres pour voler les colis à l'approche des fêtes

Sur les trois mis en cause, un adolescent de 15 ans (il est d’Elbeuf), une jeune fille de 17 ans (de Saint-Pierre-lès-Elbeuf) et un homme de 19 ans (de Bosroumois, dans l’Eure) les policiers découvrent une clé passe-partout utilisée par les facteurs et un badge qui permet de déverrouiller l’entrée des immeubles.

Les suspects sont pris en filature. La Bac les voit ainsi entrer dans un autre hall d’immeuble rue Saint-Patrice : le trio regarde les boîtes aux lettres puis repart vers la rue des Champs Maillets puis la rue du Sacré. Là, toujours discrètement surveillés, deux d'entre eux pénètrent dans un immeuble (le troisième fait le guet) et fouillent des boîtes aux lettres. Ils sont alors interpellés en flagrant délit.Entendus en garde à vue par les enquêteurs, ils ont reconnu s’intéresser aux colis que pouvaient contenir les boîtes aux lettres.