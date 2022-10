Rouen : il regardait sous la porte une jeune femme sous la douche, à l'auberge de jeunesse

Ce dernier a été repéré par le gardien de l'auberge qui se trouvait à l'entrée. Grâce à la description de l'auteur, il a pu être établi qu'il s'agissait d'un résident de l'établissement en situation de quitter le territoire français le 1er novembre.



Le voyeur a été interpellé et placé en garde à vue. Il est ressorti libre un peu plus tard après s'être vu notifier une interdiction d'entrer en contact avec la victime et de fréquenter l'auberge de jeunesse.